https://static.news.ru/photo/269da88a-20f7-11ea-8837-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Dayu/Xinhua/Global Look Press

США отмечают в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой давности. Если Пхеньян действительно осуществит такой шаг, это станет нарушением взятого на себя Северной Кореей обязательства.

Как передаёт ТАСС, о воинственных намерениях КНДР заявил на брифинге командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун. Возможный ракетный запуск генерал назвал «рождественским подарком». По его словам, США готовы к такому развитию событий и имеют соответствующие планы на этот счёт.

Браун также отметил, что на подготовку к пуску ракеты указывает воинственная риторика Пхеньяна, а также «различные испытания, проходившие за последнюю неделю или две». Генерал затруднился ответить на вопрос, будет ли КНДР применять подвижную пусковую установку. Браун подчеркнул, что «о тактическом уровне» он не переживает, и предупредил, что Вашингтон готов «достаточно быстро стряхнуть пыль со своих планов более активного сдерживания Северной Кореи», если дипломатия не достигнет успеха.

Как ранее сообщал NEWS.ru, северокорейский лидер Ким Чен Ын может объявить о разрыве диалога с США по ракетно-ядерной проблеме в своей традиционной новогодней речи, если стороны не придут к взаимоприемлемому компромиссу в ближайшее время.