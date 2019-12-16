https://static.news.ru/photo/e93097ee-2099-11ea-8d12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Korean Central News Agency/Global Look Press

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявит о разрыве диалога с США по ракетно-ядерной проблеме в своей традиционной новогодней речи, если стороны не придут к взаимоприемлемому компромиссу в ближайшее время.

На его достижение Пхеньян ранее отвёл Вашингтону срок до конца декабря. Если в переговорах не будет достигнуто какого-либо прорыва, то КНДР в одностороннем порядке прекратит или приостановит диалог, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя южнокорейского Министерства объединения.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-представитель КНДР на переговорах по денуклеаризации Ким Ён Чхоль ответил президенту США Дональду Трампу на предупреждение о том, что Пхеньян может потерять всё в случае враждебных актов. Северокорейский чиновник заявил, что КНДР «больше нечего терять».