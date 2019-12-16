Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявит о разрыве диалога с США по ракетно-ядерной проблеме в своей традиционной новогодней речи, если стороны не придут к взаимоприемлемому компромиссу в ближайшее время.
На его достижение Пхеньян ранее отвёл Вашингтону срок до конца декабря. Если в переговорах не будет достигнуто какого-либо прорыва, то КНДР в одностороннем порядке прекратит или приостановит диалог,
Как ранее писал NEWS.ru, экс-представитель КНДР на переговорах по денуклеаризации Ким Ён Чхоль ответил президенту США Дональду Трампу на предупреждение о том, что Пхеньян может потерять всё в случае враждебных актов. Северокорейский чиновник заявил, что КНДР «больше нечего терять».
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