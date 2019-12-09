https://static.news.ru/photo/d8cf0a22-1a66-11ea-8aaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Высокопоставленный северокорейский чиновник, бывший представитель КНДР на переговорах по денуклеаризации Ким Ён Чхоль заявил, что Пхеньяну «больше нечего терять». Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, предупредившего, что в случае враждебных актов Северная Корея может потерять всё.

Существует так много вещей, которых Трамп не знает о КНДР. Нам больше нечего терять, — цитирует Yonhap слова Ким Ён Чхоля.

N. Korea blasts Trump's warning, says it has nothing more to lose https://t.co/1lnn4va6L0 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 9, 2019

8 декабря Северная Корея сообщила, что провела очередные испытания на полигоне Сохэ. Лидер США Дональд Трамп заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын не ведёт себя враждебно, однако должен помнить про обещание избавиться от ядерного оружия. Политик добавил, что руководитель Северной Кореи «слишком умён», чтобы не соблюдать договор, писал NEWS.ru.