https://static.news.ru/photo/1c90a1fc-e6a1-11e9-b646-fa163e074e61_660.jpg Юлия Юзик Фото: instagram.com/yulia.yuzik

Задержанная в Иране российская журналистка Юлия Юзик не сообщала в российское посольство о своём прибытии и об изъятии паспорта в аэропорту Тегерана.

Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько нам известно. По прибытии сотрудниками аэропорта Имам Хомейни по неизвестным пока причинам у неё был изъят паспорт, — рассказал «Интерфаксу» пресс-атташе посольства Андрей Ганенко.

Дипломат также подтвердил, что журналистку задержали в гостинице, где она остановилась. При этом Иран не предоставил российским дипломатам никаких официальных уведомлений.

Иранские власти обвиняют Юзик в сотрудничестве с израильской разведкой. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Как ранее передавал News.ru, задержание россиянки стало поводом для вызова иранского посла в МИД РФ. Мехди Санаи должен прояснить обстоятельства задержания и обсудить с представителями внешнеполитического ведомства вопрос освобождения журналистки.