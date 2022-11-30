Yonhap: Южная Корея сообщила о вхождении в зону ПВО самолетов из РФ и КНР

Фото: uacrussia/Global Look Press

В Сеуле утверждают, что самолеты КНР и РФ вошли в «опознавательную зону ПВО», сообщает агентство Yonhap. Причины этого не называются, Минобороны России данную информацию не комментировало.

Два китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону ПВО Южной Кореи без предупреждения, — говорится в публикации.

Ранее в небе над Южной Кореей были обнаружены 180 боевых самолетов КНДР. С целью отбить возможные атаки военное руководство страны подняло в воздух более 80 истребителей. Сообщалось, что активность Пхеньяна может быть связана с совместными военными учениями Южной Кореи и США.

Вашингтон и Сеул условились продолжать тесное сотрудничество для разработки вариантов защиты США и их союзников в регионе. Стороны приняли решение продлить крупномасштабные военно-воздушные учения на Корейском полуострове.

До этого глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Сеул надеется на нормализацию отношений с Москвой. Дипломат добавил, что руководство страны рассчитывает на скорое окончание специальной операции России на Украине. Стороны также обсудили напряжённость в регионе из-за подготовки КНДР к седьмому ядерному испытанию