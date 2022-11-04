Южная Корея подняла в воздух истребители из-за 180 самолетов КНДР Yonhap: Южная Корея подняла в воздух истребители после обнаружения у границы 180 военных самолетов КНДР

Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совместные воздушные учения Южной Кореи и США в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты

В небе над Южной Кореей были обнаружены 180 боевых самолетов КНДР, сообщает агентство Yonhap. С целью отбить возможные атаки военное руководство страны подняло в воздух более 80 истребителей. Активность Пхеньяна может быть связана с совместными военными учениями Южной Кореи и США.

В пятницу Южная Корея подняла в воздух десятки истребителей и других боевых самолетов после обнаружения мобилизации более 180 северокорейских военных самолетов в различных местах. <...> Северная Корея яростно протестует против продолжающихся совместных воздушных учений Южной Кореи и США под названием «Бдительный шторм», — говорится в сообщении.

Вашингтон и Сеул условились продолжать тесное сотрудничество для разработки вариантов защиты США и их союзников в регионе. Стороны приняли решение продлить крупномасштабные военно-воздушные учения на Корейском полуострове.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на совещании с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил, что применение КНДР ядерного оружия против США или их союзников приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Главы силовых ведомств договорились усиливать союзные оборонные мощности, обмен информацией и консультации для ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы КНДР.