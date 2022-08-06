Южная Корея выразила надежду на нормализацию отношений с Россией Глава МИД Южной Кореи Пак Чин понадеялся на нормализацию отношений с Россией

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Глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе встречи на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене, что Сеул надеется на нормализацию отношений с Москвой. Дипломат добавил, что руководство страны рассчитывает на скорое окончание специальной операции России на Украине. Стороны также обсудили напряжённость в регионе из-за подготовки КНДР к седьмому ядерному испытанию, пишет РИА Новости.

Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и РФ и восстановление мира на Украине, — рассказал Пак Чин.

Лавров в свою очередь выразил недовольство Москвы тем, что Сеул присоединился к антироссийским санкциям, но отметил, что российская сторона готова обсудить проблемы южнокорейских компаний в России.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ранее сообщил, что с начала российской спецоперации на Украине ряд стран, в том числе Китай, резко сократили поставки товаров в Россию. Основной причиной спада регулятор назвал введённые в отношении Москвы санкций. Регулятор оценивает общее сокращение поставок в страну в 15%.

Отмечается, что экспорт из США и стран зоны евро снизился на 85% и 45% соответственно. В случае Китая падение составило 23%. В ЕЦБ объяснили сокращение экспорта уменьшением поставок в Россию товаров, необходимых для производства военной техники, таких как транспортные средства, базовые металлы, машины и оборудование.