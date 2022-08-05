Китай резко сократил поставки товаров в Россию ЕЦБ: импорт товаров из Китая в Россию рухнул на 23%

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

С начала российской спецоперации на Украине ряд стран, в том числе Китай, резко cократили поставки товаров в Россию, об этом свидетельствуют данные Европейского центрального банкa (ЕЦБ). Основной причиной спада регулятор назвал введенные в отношении Москвы санкции. Регулятор оценивает общее сокращение поставок в страну в 15%.

Отмечается, что экспорт из США и стран зоны евро снизился на 85 и 45% соответственно. В случае Китая падение составило 23%. В ЕЦБ объяснили сокращение экспорта уменьшением поставок в Россию товаров, необходимых для производства военной техники, таких как транспортные средства, базовые металлы, машины и оборудование.

Ранее ассоциация крупных международных производителей «Русбренд» попросила исключить из параллельного импорта косметику и бытовую химию таких марок, как Nivea, Rexona, Shamtu, Vanish, Cillit, Domestos и другие. По словам предпринимателей, некоторые иностранные компании по-прежнему производят товары этих категорий на российских предприятиях и могут столкнуться с конкуренцией продукции под своим же брендом из других стран. А исключение этих видов товаров из списков параллельного импорта позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок. ​