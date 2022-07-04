Производители попросили исключить из параллельного импорта косметику

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Косметику и бытовую химию просит исключить из параллельного импорта ассоциация крупных международных производителей «Русбренд». С такой инициативой представители объединения обратились в Минпромторг, пишут «Известия».

Речь идёт о таких марках, как Nivea, Rexona, Shamtu, Vanish, Cillit, Domestos и другие. Некоторые иностранные компании по-прежнему производят товары этих категорий на российских предприятиях. Это значит, что они столкнутся с конкуренцией продукции под своим же брендом из других стран. В группе мыла и моющих средств «Русбренд» просит ограничить Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, Tiret. Такие же требования ассоциация выдвигает в категории кофеварок и приспособлений для кофе.

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, исключение вышеуказанных брендов из списка параллельного импорта пойдёт на пользу как производителям, так и покупателям.

Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков — столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий, — пояснил свою позицию глава объединения.

В случае прямого импорта таможня оценивает степень оригинальности товара. В случае параллельного импорта это сделать сложнее. Ещё одной причиной для исключения вышеуказанных товаров из параллельного импорта является возможность получения продукции с неожиданным качеством.

Производитель ориентируется на потребности людей в каждой отдельной стране, в частности, учитывает тип кожи местных покупателей, жёсткость воды и прочее, поэтому даже из-за границы можно получить товар со сниженным качеством. С этим уже неоднократно сталкивались российские компании, причём это был оригинальный бренд, произведённый в другой стране.

Минпромторг обещает рассмотреть предложения «Русбренда» при подготовке изменений в приказ о параллельном импорте.

Ранее сообщалось, что после событий, произошедших в конце февраля, ассортимент косметики и парфюмерии в России резко сократился на четверть. Для замещения иностранных товаров отечественным производителям требуется импортное сырьё, купить и доставить которое на данный момент сложно.