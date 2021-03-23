WP: Северная Корея провела испытания ракет малой дальности

https://static.news.ru/photo/14b193be-8c19-11eb-b14e-96000091f725_660.jpg Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Издание Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило о проведении Северной Кореей тестовых пусков ракет малой дальности. По данным газеты, испытания прошли в минувшие выходные дни.

Тестовые пуски прошли после того, как КНДР осудила Вашингтон за продолжение совместных учений с Южной Кореей, отмечает автор публикации. И это первый «прямой вызов» со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену, говорится в статье.

Дополнительных подробностей об испытаниях, о которых КНДР умолчала, газета не приводит, но отмечает, что молчание Северной Кореи насчёт проведения тестовых пусков привело в замешательство «официальных должностных лиц США и Северной Кореи». Дело в том, что Пхеньян как раз-таки привлекает внимание к подобным событиям, чтобы лишний раз похвастаться своим «техническим мастерством».

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти КНДР, вероятно, готовятся к испытанию ядерного оружия или его компонентов. Об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на информацию от нескольких чиновников, передавших сведения от разведки США.