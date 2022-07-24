Взрыв прогремел в Сирии во время открытия храма Взрыв прогремел в Сирии во время открытия храма, погибли два человека

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Теракт был совершён в сирийском городе Эс-Сукейлабия во время церемонии открытия храма. В результате два человека погибли, ещё 13 получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан I ранга Евгений Герасимов. Его слова приводит ТАСС.

24 июля в городе Эс-Сукейлабия провинции Хама во время церемонии открытия храма Айя-София боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства, — рассказал российский военный.

Он добавил, что в результате происшествия два человека погибли, ещё 13 мирных граждан получили ранения разной степени тяжести.

Российские военнослужащие в результате теракта не пострадали.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция предотвратила теракт против руководства страны. Это удалось сделать благодаря информации, получаемой от оперативных источников ведомства. Злоумышленники были задержаны.