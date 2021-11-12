Взрыв прогремел в афганской мечети

В районе Спингар афганской провинции Нангархар произошёл взрыв в мечети, сообщает газета Etilaat Roz. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, десятки людей погибли.

Отмечается, что взрыв произошёл при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По данным РИА Новости, ранения получили 16 человек. В данное время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что командующий силами движения «Талибан» (запрещено в РФ) Хамдулла Мохлис погиб в результате атаки на военный госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан в Кабуле. Взрыв произошёл 2 ноября. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Также сообщалось о взрыве в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Жертвами атаки смертника стали не менее 150 человек. 15 октября произошёл взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Там погибли не менее 47 человек. По данным талибов, за оба теракта ответственны боевики ИГ.