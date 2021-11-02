Командующий силами талибов погиб при атаке на госпиталь в Кабуле

Командующий силами движения «Талибан» (запрещено в России) Хамдулла Мохлис погиб в результате атаки на военный госпиталь в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в движении. По его словам, всего жертвами нападения стали 23 человека.

Хамдулла, командующий кабульским корпусом, был убит в <...> ходе атаки ИГ (запрещённая в России террористическая организация), — сказал собеседник агентства.

По данным зарубежных СМИ, Мохлис являлся самым высокопоставленным членом движения из тех, что были убиты с момента захвата «Талибаном» власти в Афганистане. Однако сами талибы гибель командующего отрицают.

Взрыв у госпиталя Сардар Мохаммад Дауд Хан, расположенного в центре Кабула, произошёл 2 ноября. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. После в медучреждение проникли его сообщники и там началась перестрелка между ними и талибами. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ.

Ранее сообщалось о взрыве в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Жертвами атаки смертника стали не менее 150 человек. 15 октября произошёл взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Там погибли не менее 47 человек. По данным талибов, за оба теракта ответственны боевики ИГ.