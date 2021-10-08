Взрыв прогремел в мечети на севере Афганистана

В мечети на севере Афганистана произошёл взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости агентство Aamaj News.

Инцидент произошёл в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Отмечается, что террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети. Несколько пострадавших госпитализировали . По данным агентства Aamaj News, погибли около 100 человек и более 200 пострадали.

Член комиссии «Талибана» (движение запрещено в РФ) Мохаммад Джалал считает, что теракт был осуществлён боевиками группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось о взрыве у входа в мечеть Идхаг, где проходила церемония прощания с матерью представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида. Как сообщается, после взрыва началась перестрелка между талибами и боевиками одной из ячеек запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». Муджахид инцидент подтвердил и отметил, что взрыв произошёл при большом скоплении людей, в результате чего погибли мирные жители.