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Михаил Щипанов
Взрыв прогремел в афганской провинции Парван рядом с местом собрания представителей избирательной кампании главы государства Ашрафа Гани. ЧП произошло, когда президент начал свою речь.
В результате погибли по меньшей мере 24 человека, более 30 получили ранения, сообщает TOLO News. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из группировок.
Update: 24 people killed and over 30 wounded in blast near President Ghani's campaign gathering in #Parwan #Afghanistan pic.twitter.com/ZZRQ8HXMUO— TOLOnews (@TOLOnews) September 17, 2019
Update: 24 people killed and over 30 wounded in blast near President Ghani's campaign gathering in #Parwan #Afghanistan pic.twitter.com/ZZRQ8HXMUO
Ранее News.ru писал, что в Афганистане был уничтожен один из главарей «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Мавлави Нуриддин. В автомобиль, на котором передвигался боевик, попала ракета около селения Туксин уезда Дара-и-Суф.
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При взрыве в Афганистане погибли 24 человека