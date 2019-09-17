Фото: Rahatullah Alizadah/Global Look Press

Взрыв прогремел в афганской провинции Парван рядом с местом собрания представителей избирательной кампании главы государства Ашрафа Гани. ЧП произошло, когда президент начал свою речь.

В результате погибли по меньшей мере 24 человека, более 30 получили ранения, сообщает TOLO News. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Ранее News.ru писал, что в Афганистане был уничтожен один из главарей «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Мавлави Нуриддин. В автомобиль, на котором передвигался боевик, попала ракета около селения Туксин уезда Дара-и-Суф.

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