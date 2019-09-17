https://static.news.ru/photo/7b38d378-d927-11e9-9639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahatullah Alizadah/Global Look Press

Взрыв прогремел в афганской провинции Парван рядом с местом собрания представителей избирательной кампании главы государства Ашрафа Гани. ЧП произошло, когда президент начал свою речь.

В результате погибли по меньшей мере 24 человека, более 30 получили ранения, сообщает TOLO News. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Update: 24 people killed and over 30 wounded in blast near President Ghani's campaign gathering in #Parwan #Afghanistan pic.twitter.com/ZZRQ8HXMUO — TOLOnews (@TOLOnews) September 17, 2019

Ранее News.ru писал, что в Афганистане был уничтожен один из главарей «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Мавлави Нуриддин. В автомобиль, на котором передвигался боевик, попала ракета около селения Туксин уезда Дара-и-Суф.