ВВС Британии сообщили о перехвате над Балтийским морем Ил-20

https://static.news.ru/photo/a292e726-a517-11ea-8161-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Typhoon Фото: Oliver Brandt/imagebroker.com/Global Look Press

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили о перехвате в небе над Балтийским морем российского самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20. Для британцев, заступивших на боевое дежурство в Литве 1 мая, это оказался первый перехват.

Истребители Typhoon поднимались в воздух с авиабазы Шауляй 2 июня, сообщает пресс-служба британских ВВС. Воздушное пространство над странами Прибалтики самолёты НАТО патрулируют с 2004 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО в ходе учений «Защитник Европы — 2020» отработало поражение целей на территории РФ. Учебно-боевые задачи силы Альянса отрабатывали на полигонах, расположенных в непосредственной близости от российских границ.