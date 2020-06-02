ВВС Британии сообщили о перехвате над Балтийским морем Ил-20

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили о перехвате в небе над Балтийским морем российского самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20. Для британцев, заступивших на боевое дежурство в Литве 1 мая, это оказался первый перехват.
Истребители Typhoon поднимались в воздух с авиабазы Шауляй 2 июня,
Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО в ходе учений «Защитник Европы — 2020» отработало поражение целей на территории РФ. Учебно-боевые задачи силы Альянса отрабатывали на полигонах, расположенных в непосредственной близости от российских границ.
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