Вучич: действия ВС России на Украине стали успешнее

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что действия российских военных в ходе спецоперации на Украине стали более успешными. В интервью телеканалу Pink он высказал мнение, что военные действия затянутся надолго, а предстоящая зима на фронте будет очень тяжелой.

Путин использует то, что у него есть, другие используют то, что у них есть. Я не оправдываю и не критикую. Когда они думали, что Украина побеждает, русские стали лучше воевать. Это будет намного дольше, и я ожидаю, что следующая зима будет тяжелее, чем эта. Война будет продолжаться все время, — сказал Вучич.

Ранее журналистка Любица Гойгич заявила, что большая часть сербов выступает против европейских санкций в отношении России. По ее словам, это происходит потому, что Белград помнит бомбардировки НАТО.

Она добавила, что в 1990-е Сербия жила в условиях введенных против нее рестрикций. По словам журналистки жители страны помнят, как Москва поддержала Белград. Обозреватель Паула Эризану, в свою очередь, добавила, что Россия осудила агрессию НАТО в Югославии.

В октябре президент Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции против России, пока не возникнет экзистенциальной угрозы для страны. По его словам, в настоящее время подобных условий нет.