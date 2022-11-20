В Сербии объяснили, почему поддерживают Россию Financial Times: Белград помнит бомбежки НАТО и санкции, поэтому поддерживает Россию

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Большая часть сербов выступают против европейских санкций в отношении России, рассказала в интервью Financial Times журналистка Любица Гойгич. По ее словам, это происходит потому, что Белград помнит бомбардировки НАТО.

В моем районе падали ракеты, хотя там не было никаких военных целей — только водопроводная компания. Бомбы летали прямо над головой, — рассказала Гойгич.

Она добавила, что в 1990-е Сербия жила в условиях введенных против нее рестрикций. По словам журналистки жители страны помнят, как Москва поддержала Белград. Обозреватель издания Паула Эризану в свою очередь добавила, что Россия осудила агрессию НАТО в Югославии.

В октябре президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции против России, пока не возникнет экзистенциальной угрозы для страны. По его словам, в настоящее время подобных условий нет.

Ранее сербский политолог Драган Станоевич заявил, что попытка введения Сербией антироссийских санкций приведет к протестам и дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Запад может надавить на Белград санкциями, закрытием безвизового режима и прекращением финансирования с целью принудить страну присоединиться к антироссийским санкциям.