Вучич: Сербия не поддержит введение санкций в отношении России Вучич: Сербия не поддержит антироссийские санкции пока для нее нет угроз

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции против России пока не возникнет экзистенциальной угрозы для страны. В эфире TV Prva он пообещал рассказал соотечественникам, когда такая угроза появится.

Пока нет экзистенциальной угрозы для Сербии, для ее граждан, не станем [вводить санкции], будем проводить самостоятельную политику, которую мы определили решениями совета безопасности. Если окажемся в такой ситуации, увижу и пойму, что перед нами жизненная угроза, то я обращусь к гражданам Сербии, скажу, что мы должны потому-то и потому-то, — рассказал сербский президент.

Он добавил, что в настоящее время угрозы нет. Сербия уже 240 дней проводит самостоятельную политику, подчеркнул Вучич. При этом он отметил, что мог бы найти «пять миллионов причин» для введения антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что Запад усилил давление на Сербию, требуя поддержать санкции против России. На увязывании продолжения диалога с Белградом по евроинтеграции с антироссийскими санкциями настоял внешнеполитический комитет Европарламента. Там прямо подчеркнули, что прогресс в переговорах возможен только в случае, если Сербия поддержит ограничения.