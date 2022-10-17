«Всегда видели маленьких русских»: Сербия выбирает между Россией и ЕС Запад требует от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям, а взамен обещает диалог по евроинтеграции

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Запад усилил давление на Сербию, требуя поддержать санкции против России. На увязывании продолжения диалога с Белградом по евроинтеграции с антироссийскими санкциями настоял внешнеполитический комитет Европарламента. Там прямо подчеркнули, что прогресс в переговорах возможен только в случае, если Сербия поддержит ограничения. Наряду с этим пригрозили пересмотреть выделение стране всех дотаций. В результате Белград оказался перед тяжелым выбором.

Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую присоединение к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Вице-премьер страны Зорана Михайлович заявила, что государство движется к евроинтеграции и ей следует согласовывать свою политику с ЕС. По ее словам, Белград не отказывается от дружбы с Россией, но не может поддержать ее «захватническую» политику, а решение по санкциям в отношении РФ будет принято новым правительством Сербии, которое должно быть сформировано в ближайшее время.

Сербский политолог Стеван Гайич в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что на Сербию действительно оказывается большое давление со стороны Запада, причем используются различные способы, вплоть до шантажа политиков. По его словам, Запад абсолютно не терпит разногласий, для них все должны быть против России и все должны помогать НАТО мотивировать украинцев, чтобы они «погибали за вашингтонские цели».

Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press Белград

Я не помню, когда на Сербию вообще не шло давление, так что в этом для нас ничего нового, разница лишь в том, что оно действительно большое. Угрожать остановкой евроинтеграции абсурдно, так как подавляющее большинство сербов открыто против вступления страны в Евросоюз, свыше 90% граждан против включения в НАТО. За последние 22 года ЕС притворялся, что хочет нас видеть. С другой стороны, некоторое время, действительно, сербские власти хотели интеграции, но, по сути, после признания Косово стало ясно, что никакой евроинтеграции не будет. После этого начался театр: ЕС дальше притворяется, что они нас хотят, а любые сербские власти притворяются, что мы туда идем, — сказал Гайич.

Как отметил политолог, Запад не может просто вынести ситуацию, когда Сербия проявляет себя независимой. Там думают, что после всех натовских бомбардировок Сербия должна быть в абсолютном подчинении.

Давление действительно идет, при этом используются все способы, в том числе личный шантаж политиков. Если бы Сербия официально ввела санкции против России, это было бы самоубийство экономики, власти, так как для сербского народа это абсолютно неприемлемо. Конечно, сербская власть может вводить разные ограничения, не называя это санкциями. Так уже было, когда сократилось число самолетов, летающих в Москву, разные были шаги, но для ЕС это недостаточно. Запад требует монолитность, также как Гитлер требовал монолитности в 1941 году. Тогда наши власти прогнулись, но сразу же в Белграде армия совершила путч и все население вышло на улицу против пакта с Гитлером, — напомнил Гайич.

Политолог подчеркнул, что при любом нашествии Запада против России первым всегда на пути находится сербский народ, который является географической частью православного и славянского мира.

В нас всегда видели маленьких русских. Власть боится, что сербский народ категорически не приемлет санкции. С другой стороны, из-за шантажа против страны и конкретно политиков, прежде всего президента Александра Вучича, я считаю, наши власти должны продолжать отстаивать собственные интересы и никогда не вводить санкции против России, — заявил Гайич.

Сложность положения Сербии отметили и в Госдуме. Депутат Дмитрий Белик констатировал NEWS.ru, что Белграду придется балансировать между дружескими отношениями с Москвой и серьезным давлением со стороны ЕС.

Опыт показывает, чего стоит мнимая дружба с коллективным Западом — в один момент все договоренности могут уйти в небытие, а страна может быть использована как еще один кирпичик в строительстве стены антироссийской политики. Внутри самого ЕС и так существуют разногласия, но Евросоюз не отказывает себе в удовольствии втянуть в свою игру против России новые страны, в том числе дружественные для нас, которые рискуют раствориться в его пространстве. Сербия, по сути, единственный кандидат в ЕС, стойко державший оборону а том, чтобы не присоединиться к санкциям против России. Но коллективный Запад имеет свои рычаги давления, — полагает депутат.

Белик напомнил, что Россию и Сербию всегда объединяли особые отношения, основанные и на исторической памяти, и на оказанной Москвой поддержке. Россия, в отличие от проводящего лицемерную политику Запада, всегда готова протянуть руку помощи. Парламентарий выразил надежду, что Сербия выдержит это давление и не променяет за мнимые блага свой самостоятельный путь на место очередного лишенного самостоятельности вассала США в ряду стран ЕС.

Сербия давно не вставала перед таким серьезным выбором, по сути, стране предстоит выбрать между дружбой и лицемерием. Если Белград выступает за стабильную ситуацию и не хочет народных волнений, то решение уже не кажется таким тяжелым.