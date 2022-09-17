Мэр Донецка заявил об обстреле ВСУ центра города, есть погибшие Мэр Донецка: ВСУ обстреливают центр города, один из снарядов попал в административное здание

Фото: МО Украины

Центр Донецка обстреливают украинские войска, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, один из снарядов попал в административное здание. В результате обстрела Ворошиловского и Петровского районов есть погибшие мирные жители.

В результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание. Под обстрелами район площади Ленина. По сведению очевидцев, в результате карательного обстрела Ворошиловского района есть погибшие мирные граждане возле драмтеатра, — сказал Кулемзин.

Он добавил, что за последний час по центру города ВСУ выпустили 13 боеприпасов.

По словам мэра, под ударом формирований Украины находится Петровский район. Поданным СЦКК, из населенного пункта Красногоровка было выпущено пять снарядов калибра 152 мм. В результате обстрела этого района погиб мужчина.

По данным Telegram-канала Readovka, четыре снаряда попали в здание администрации Ворошиловского района. Также зафиксированы прилеты снарядов в здание Главпочтамта и драмтеатра.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ситуация в районе населенного пункта Яровая неоднозначная, в восточной части произошли серьезные боестолкновения. По его словам, силы ДНР отразили не менее шести атак ВСУ.

Ранее Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о взятии союзными силами Майорска, расположенного северо-западнее Горловки. Благодаря прорыву обороны ВСУ на этом участке союзные силы смогут выйти на Дзержинск (Торецк). Кроме того, установлен контроль над дамбой, открытие которой позволит наполнить водой канал Северский Донец — Донбасс и решить проблему с водоснабжением Донецка.