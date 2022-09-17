Глава ДНР Пушилин рассказал о серьезных боях в районе Яровой

Фото: dan-news.info

Денис Пушилин

Ситуация в районе населенного пункта Яровая неоднозначная, в восточной части произошли серьезные боестолкновения, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канал. По его словам, накануне силы ДНР отразили не менее шести атак ВСУ.

Сегодня (16 сентября — NEWS.ru) шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация пока там неоднозначна, но тем не менее наши подразделения — просто молодцы, — отметил Пушилин.

Он уточнил, что части украинской армии, курируемые инструкторами НАТО, не менее шести раз атаковали позиции сил ДНР в районе Александровки и Крынок. Все эти атаки были отбиты, ВСУ нанесены огневые поражения. Пушилин добавил, что линия фронта на севере республики в настоящее время достаточно динамична.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии союзными силами поселка Майорск, расположенный северо-западнее Горловки. Поселок является важным нескольких точек зрения. Благодаря прорыву обороны ВСУ на этом участке, союзные силы смогут выйти на Дзержинск (Торецк). Кроме того, установлен контроль над дамбой, открытие которой позволит наполнить водой канал Северский Донец — Донбасс и решить проблему с водоснабжением Донецка.