В ДНР сообщили о взятии под контроль Майорска Штаб теробороны ДНР: Майорск взят под контроль союзных сил

Фото: Министерство обороны РФ

Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил РФ взяла под контроль населенный пункт Майорск, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. Поселок расположен северо-западнее Горловки.

По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск, — говорится в сообщении.

Майорск является важным населенным пунктом с нескольких точек зрения. Благодаря прорыву обороны украинской армии на этом участке, союзные силы смогут выйти на Дзержинск (Торецк). Кроме того, установлен контроль над дамбой, открытие которой позволит наполнить водой канал Северский Донец — Донбасс и решить проблему с водоснабжением Донецка.

7 сентября Вооруженные силы России установили контроль над селом Кодема в ДНР, о чем сообщило Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что ВСУ не смогли провести операций контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении из-за значительных потерь в личном составе и бронетехнике.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины пытались навести новую переправу через реку Северский Донец и подтянуть дополнительные силы и технику к Святогорску. По его словам, диверсия была подавлена, однако говорить о том, что Святогорск находится под полным контролем союзных сил, пока рано.