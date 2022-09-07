Минобороны: ВС России взяли под контроль село Кодема в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

ВС России установили контроль над селом Кодема в ДНР в результате успешного наступления, сообщает Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что за сутки ВСУ не провели операций контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении из-за значительных потерь в личном составе и бронетехнике.

В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема, — сообщили в министерстве.

Утром 6 сентября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в течение суток ВС РФ ликвидировали 12 танков, 19 бронированных машин и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Убиты были более 210 украинских военнослужащих. Кроме этого ВКС России уничтожили крупное хранилище топлива ВСУ в районе села Карповка Днепропетровской области. По словам Конашенкова, горючее предназначалось для украинских военных, действующих на Николаево-Криворожском направлении.

Накануне Конашенков сообщал, что Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 220 военных ВСУ при их попытке закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Он добавил, что в районах Вознесенска и Очакова Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня.