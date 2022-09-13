Пушилин заявил о срыве попытки ВСУ подтянуть силы к Святогорску Глава ДНР Пушилин: ВСУ не смогли подтянуть силы и технику к Святогорску

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Уничтожение позиций ВСУ бойцами МВД ЛНР в ходе спецоперации на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались навести новую переправу через реку Северский Донец и подтянуть дополнительные силы и технику к Святогорску, однако сделать им этого не удалось, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live». При этом он отметил, что о полном контроле союзных сил над этим населенным пунктом пока говорить рано.

Какое-то количество противника там находится, но он находится не в тех условиях, чтобы мог свободно там передвигаться. В какой-то части это контролируется и нашими подразделениями. <...> Но сказать, что мы там полностью контролируем, пока не представляется возможным, но есть определенные перспективы, — сказал Пушилин.

Он добавил, что на направлении было замечено много польских наемников, которых, по его словам, здесь больше, чем самих украинцев.

Накануне Пушилин заявил о том, что украинские военные попытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, однако вооруженные формирования на территории республики помешали им совершить задуманное. По его словам, ВСУ потерпели серьезное поражение.

Также, по его словам, ВСУ не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана. При этом он отметил, что ситуация остается контролируемой. Благодаря слаженной работе союзных сил атаки противника удается сдерживать, подчеркнул Пушилин.