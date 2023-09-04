«Встретились с дорогим другом»: Эрдоган о переговорах с Путиным Эрдоган назвал Путина дорогим другом

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал сообщение в своем аккаунте в Twitter, посвященное переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава республики назвал его дорогим другом, с которым удалось обсудить все вопросы, стоящие на повестке дня.

Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом, господином (Владимиром) Путиным в Сочи и обсудили вопросы, стоящие на нашей повестке дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов, — написал президент Турции.

Встреча Эрдогана и Путина прошла 4 сентября в Сочи. Президенты обсудили зерновую сделку, а также затронули ряд других важных вопросов. В частности, речь шла и о переговорах с Украиной. Эрдоган изъявил готовность выступить посредником в диалоге Киева и Москвы. Путин, в свою очередь, отметил, что турецкий президент уделяет огромное внимание урегулированию украинского конфликта.

Журналисты кремлевского пула ранее опубликовали меню обеда, которым Россия угощала турецкую делегацию во время переговоров. Повара учли практически все особенности мусульманской кухни.