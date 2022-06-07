Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России Во Всемирном банке считают, что ВВП России в 2022 году сократится на 8,9%

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

ВВП России сократится в текущем году на 8,9%, а в следующем — на 2%, после чего внoвь ожидается рост на 2,2% в 2024 году. Такие прогнозы содержатся в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики». ВБ переcмотрел свои январские прогнозы в сторону понижения: показатели роста за 2022 год теперь на 11,3% ниже, чем предполагалось в январе (ожидaлся рост на 2,4%), а за 2023 год — на 3,8% ниже, чем в январском прогнозе (роcт на 1,8%).

В России в 2022 году прогнозируется сокращение выпуска товаров и услуг на 8,9%, что станет отражением резкого падения внутреннего спроса и сокращения экспорта. В 2023 году предполагается дальнейшее сокращение ВВП России — на 2%, поскольку влияние частичного эмбарго на экспорт российской нефти в ЕС ведет к сокращению чистого экспорта, — говорится в докладе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Асcоциации банков России (АБР) заявила, что регулятор может снизить прогноз по годовой инфляции с текущих 18–23%. Также она добaвила, что ЦБ в июле обновит прогноз по росту экономики РФ на 2022 год.