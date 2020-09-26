ВС Азербайджана предложили армянским военным в Агдере сложить оружие

https://static.news.ru/photo/83e20b88-00c3-11eb-9b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Вооружённые силы Азербайджана предложили армянскому гарнизону, расположенному в одном из населённых пунктов Агдеринского района, сложить оружие, чтобы не быть уничтоженным.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, азербайджанская сторона заверила военнослужащих Армении, что с ними будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции и другими международными соглашениями.

Как отмечается в заявлении ведомства, в случае оказания сопротивления «каждое вооружённое лицо будет обезврежено».

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об «успешной контрнаступательной операции» в карабахском направлении фронта. Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая большое количество его маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяжённости фронта идут ожесточённые бои.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, стороны начали военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил серьёзную озабоченность ситуацией. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо как можно скорее прекратить огонь.

Также к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе по парламентской линии готов подключиться и Совет Федерации России. Как сообщил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, Совфед поддерживает контакты с законодательными органами и Азербайджана, и Армении.