Совет Федерации готов подключиться к урегулированию конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b087567e-00ba-11eb-b56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации поддерживает контакты с законодательными органами Азербайджана и Армении и готов подключиться по парламентской линии к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Совет Федерации готов будет при необходимости прилагать усилия для урегулирования по парламентской линии. У нас контакты с парламентом и Азербайджана, и Армении. Но сначала слово за дипломатами, они уже работают для урегулирования, — цитирует РИА Новости сенатора.

По его словам, главное сейчас — не допустить эскалации конфликта. В противном случае неизбежно произойдёт его разрастание с подключением других стран.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Дипломаты поговорили о резком обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Глава российского ведомства выразил серьёзную озабоченность ситуацией. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо как можно скорее прекратить огонь.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.