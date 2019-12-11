https://static.news.ru/photo/c3687c9c-1c62-11ea-b689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Myke Sena/imago-images.de/Global Look Press

Бразильский лидер Жаир Болсонару рассказал, что врачи заподозрили у него опасную болезнь и рекомендовали отменить командировки.

Медики удалили и отправили на исследование «подозрительное» кожное новообразование, находившееся в ушной раковине политика. Доктора также посоветовали Болсонару отменить предстоящую поездку в Сальвадор из-за истощённости организма пациента. Сам президент отметил, что он находится в добром здравии, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, осенью 2019 года Жаир Болсонару перенёс операцию по удалению грыжи в частной клинике в Сан-Паулу. Операция продолжалась около двух часов и завершилась успешно. Состояние пациента после хирургического вмешательства стабильно.