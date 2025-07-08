Шестиклассник с астмой лечился в санатории четыре года и умер

Шестиклассник с астмой лечился в санатории четыре года и умер В Ленобласти умер шестиклассник в одном из пульмонологических санаториев

Шестиклассника с астмой не удалось спасти во время лечения в одном из санаториев Ленобласти, пишет 78.ru. По данным источника, 12-летний мальчик умер после того, как пришел на медицинский пост и сообщил о проблемах с дыханием.

Уточняется, что медсестра вызвала дежурного врача. Медики решили провести мальчику ингаляцию, но в этот момент он потерял сознание и упал. Несмотря на попытки провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, спасти ребенка не удалось. Правоохранительные органы приступили к проверке обстоятельств трагедии.

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