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08 июля 2025 в 16:56

Шестиклассник с астмой лечился в санатории четыре года и умер

В Ленобласти умер шестиклассник в одном из пульмонологических санаториев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестиклассника с астмой не удалось спасти во время лечения в одном из санаториев Ленобласти, пишет 78.ru. По данным источника, 12-летний мальчик умер после того, как пришел на медицинский пост и сообщил о проблемах с дыханием.

Уточняется, что медсестра вызвала дежурного врача. Медики решили провести мальчику ингаляцию, но в этот момент он потерял сознание и упал. Несмотря на попытки провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, спасти ребенка не удалось. Правоохранительные органы приступили к проверке обстоятельств трагедии.

Ранее в Москве трехлетний мальчик из многодетной семьи чуть не умер, когда проглотил кукурузное зерно. Ребенок ел попкорн, после чего родители решили, что у него пневмония. Мальчик попал в больницу, где врачи обнаружили раздувшееся зерно в бронхе.

Школьницу госпитализировали в Москве после случайного удара самой себя ножом. Оказалось, что 11-классница резала арбуз. По данным журналистов, девушка хотела порадовать родителей к утру, но нож соскочил, а удар пришелся в живот.

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