Врачи порекомендовали госпитализировать Саакашвили

Самолёт McDonnell Douglas DC потерпел крушение в округе Уоллер, штат Техас (Соединённые Штаты Америки). На его борту могли находиться свыше 20 пассажиров. По данным издания Click2Houston, пострадал один человек.

Отмечается, что самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. Он должен был вылететь из аэропорта Хьюстон в городе Брукшир. Впоследствии стало известно, что 21 пассажир покинул самолёт. Подтвердились сведения о как...