Врачи порекомендовали госпитализировать Саакашвили

Консилиум врачей, осмотревших экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, порекомендовали отправить его в больницу, рассказал один из медиков Зураб Пагава. Политик 20-й день держит голодовку в тюрьме Рустави, пишет «Интерфакс».
Консилиум
Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться, — отметил медик.
Пагава и ещё пять врачей осмотрели Саакашвили 19 октября. Решение о переводе задержанного в больницу должны принять главы Минздрава м Минюста, а также парламент.