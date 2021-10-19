16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Врачи порекомендовали госпитализировать Саакашвили

20:41, 19 октября 2021
Врачи порекомендовали госпитализировать Саакашвили
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Консилиум врачей, осмотревших экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, порекомендовали отправить его в больницу, рассказал один из медиков Зураб Пагава. Политик 20-й день держит голодовку в тюрьме Рустави, пишет «Интерфакс».

Консилиум решил, что Саакашвили требуется интенсивное наблюдение, которое возможно только в медицинском учреждении.

Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться, — отметил медик.

Пагава и ещё пять врачей осмотрели Саакашвили 19 октября. Решение о переводе задержанного в больницу должны принять главы Минздрава м Минюста, а также парламент.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео