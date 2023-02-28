Врач рассказал о критическом состоянии Саакашвили Врач Григолия рассказал о критическом состоянии продолжающего худеть Саакашвили

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили критическое, передает РИА Новости со ссылкой на врача консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгия Григолия. Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике.

Врач объяснил, что продолжающаяся потеря веса у политика может привести к необратимым процессам, включая разрушение костной ткани. Григолия предупредил, что если вес Саакашвили опустится до 55 килограммов, ему придется быть прикованным к постели. На данный момент вес экс-президента составляет 64 килограмма, но тенденция к потере веса сохраняется.

Ранее врачи Саакашвили заявили, что вылечить бывшего президента Грузии уже практически невозможно. По их словам, в последнее время он похудел на 42 килограмма, также у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Медики заявили, что текущее лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили — если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.

6 февраля суд в Грузии отказал в освобождении бывшего президента страны Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Такое решение озвучил судья Георгий Аревадзе в ходе заседания.