Медики сообщили, что вылечить Саакашвили практически невозможно

Фото: Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС

Вылечить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили уже практически невозможно, сообщает MK.RU со ссылкой на его врачей. Один из медиков Тенгиз Суладзе заявил, что в последнее время состояние политика заметно ухудшилось. Саакашвили сильно похудел, потеряв 42 килограмма. Кроме того, отметил врач, у экс-президента нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия.

Пациенту трудно вставать, трудно входить в контакт, у него жар, — заметил медик.

Врачи призвали немедленно принять меры, чтобы избежать «необратимого ухудшения» здоровья политика. По мнению специалистов, текущее лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили.

В случае если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев, заключил Суладзе.

Ранее группа медэкспертов неправительственной организации «Эмпатия» обнародовала отчет, в котором говорилось о том, что бывшему президенту грозит кома и даже смерть.

По данным медиков, до ареста 10 января 2021 года Саакашвили был практически здоров. Заболевания, отметили врачи, развились после его ареста. Так, по их словам, у него были выявлены лихорадка неясной этиологии, анорексия, быстрая потеря массы тела, а также боли в мышцах.