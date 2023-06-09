Смотрят на Россию: востоковед объяснил саудовско-американское охлаждение Востоковед Зинин: саудиты примеряют антироссийские санкции США на себя

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Саудовская Аравия отказалась поддерживать США в украинском кризисе из-за того, что саудитам не нравятся западные антироссийские санкции, которые они проецируют на себя, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник МГИМО востоковед Юрий Зинин. Он напомнил, что осенью 2022 года, после угроз Джо Байдена о последствиях для королевства от сокращения добычи нефти, Эр-Рияд поддержал Москву и пролоббировал решение ОПЕК+ о снижении коллективной добычи нефти на 2 млн баррелей, а также недвусмысленно показал, что не собирается поддерживать американцев в их позиции по Украине.

Эксперт рассказал, что в Конгрессе США уже больше двадцати лет лежит законопроект о санкциях против ОПЕК, с помощью которого Вашингтон периодически пытается шантажировать саудитов.

Одним из инициаторов антиопековского законопроекта был сенатор Байден, пусть США и далеки от его принятия. Такой закон моментально нарушит все международные отношения, которые сложились на нефтяном рынке, — подчеркнул Зинин.

По его словам, 50-летний союз США и Саудовской Аравии в последние годы потерял прочность не только из-за американской агрессивной риторики, но и в связи с изменениями на нефтяном рынке: если ранее основные потоки танкеров из Саудовской Аравии и стран Персидского залива шли на Запад, то в последние годы вектор сотрудничества изменился.

В целом Саудовская Аравия настроена развивать сотрудничество с Россией и благожелательно говорит про БРИКС, — пояснил аналитик.

Он заметил, что королевство обладает огромными финансовыми возможностями для развития неэкспортного сектора экономики, и Россия способна помочь саудитам технологиями, в том числе в железнодорожной и сельскохозяйственной отраслях, а одним из потенциальных контрактов является строительство Росатомом АЭС в этой стране.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти США не имеют права читать нотации руководству Саудовской Аравии по вопросам добычи нефти. Представитель Кремля отметил, что Саудовская Аравия является суверенным государством и сама должна решать, как поступать со своим ресурсами.