Восемь человек ранены в результате стрельбы в Техасе

Восемь человек пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас. Об этом сообщает телеканал NBC DFW.

Как отмечается , инцидент произошёл рядом с автомойкой. Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

В настоящий момент полиция расследует произошедшее, задержанных пока нет.

В ночь на субботу, 12 июня, в Техасе произошла трагедия. В городе Остин неизвестный открыл огонь. В результате пострадали 14 человек. Полиция задержала подозреваемого. Позже стало известно, что один человек скончался.

Ранее неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по прохожим в районе Веддинг в Берлине. Он произвёл не менее десяти выстрелов, три человека тяжело ранены. Инцидент произошёл у бара на Мюллерштрассе. Злоумышленник скрылся.