При перестрелке в Техасе пострадали 12 человек

В Техасе сотрудники полиции вступили в перестрелку. Инцидент произошёл ночью в городе Остин. Правоохранители на своей странице в Twitter сообщают о многочисленных пострадавших.
В службе скорой помощи уточняется, что ранения получили 12 человек. Один человек находится в критическом состоянии.
Много пострадавших с ранениями. Пожалуйста, держитесь подальше от Шестой улицы (места происшествия), - говорится в сообщении полиции.
Подробности об обстоятельствах и участниках перестрелки выясняются.
По некоторым данным, стреляли в ресторане в центре города.
APD Officers working shooting downtown. Multiple victims with injuries. Media staging location will be E 9th street and IH 35 SVRD South bound (Valero gas station). Please stay away from 6th street. Will update with briefing time.
Ранее сообщалось о перестрелке в центре Москвы. Как стало известно, 2 июня один из мужчин снимал деньги в банкомате, а двое других потребовали отдать им эти средства. Ссора переросла в стрельбу. Пострадали все участники разборки, одного их них увезли в больницу с ранениями руки и ноги.