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При перестрелке в Техасе пострадали 12 человек

13:16, 12 июня 2021
Фото: pixabay.com

В Техасе сотрудники полиции вступили в перестрелку. Инцидент произошёл ночью в городе Остин. Правоохранители на своей странице в Twitter сообщают о многочисленных пострадавших.

В службе скорой помощи уточняется, что ранения получили 12 человек. Один человек находится в критическом состоянии.

Много пострадавших с ранениями. Пожалуйста, держитесь подальше от Шестой улицы (места происшествия), - говорится в сообщении полиции.

Подробности об обстоятельствах и участниках перестрелки выясняются.

По некоторым данным, стреляли в ресторане в центре города. 

Ранее сообщалось о перестрелке в центре Москвы. Как стало известно, 2 июня один из мужчин снимал деньги в банкомате, а двое других потребовали отдать им эти средства. Ссора переросла в стрельбу. Пострадали все участники разборки, одного их них увезли в больницу с ранениями руки и ноги. 

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