При перестрелке в Техасе пострадали 12 человек

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Наталья Поликарпова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В США названы победители Пулитцеровской премии. В этом году агентство Associated Press стало лауреатом в двух номинациях в области фотографии, а газета New Yor Times получила премию за освещение пандемии коронавируса, сообщается на сайте The Pulitzer Prize.

Главный фотограф Associated Press в Испании Эмилио Моренатти получил приз за художественную фотографию. Он запечатлел пожилую пару, обнимающуюся через пластиковую простыню. Ещё 10 фотографов агентства разделили награду за фотографии для...