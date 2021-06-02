Три человека пострадали в результате стрельбы в Москве

В результате стрельбы в центре Москвы ранены три человека. Один из них отправлен в больницу, сообщает Telegram-канал Mаsh.
Мужчины повздорили около кафе. В какой-то момент один из них достал травматическое оружие. В итоге пострадали все участники ссоры. В больницу повезли мужчину, получившего ранения руки и ноги.
На месте происшествия
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отправили на два месяца под арест Сергея Болкова, который вечером 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Свою вину он признал.
Пострадавшими в результате инцидента в Екатеринбурге оказались два человека — девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок прооперирован и введён в искусственную ому. Его состояние оценивается как тяжёлое. Силовика после оказания медпомощи отпустили домой.