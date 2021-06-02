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Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Москве

11:52, 02 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате стрельбы в центре Москвы ранены три человека. Один из них отправлен в больницу, сообщает Telegram-канал Mаsh.

Мужчины повздорили около кафе. В какой-то момент один из них достал травматическое оружие. В итоге пострадали все участники ссоры. В больницу повезли мужчину, получившего ранения руки и ноги.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отправили на два месяца под арест Сергея Болкова, который вечером 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Свою вину он признал.

Пострадавшими в результате инцидента в Екатеринбурге оказались два человека — девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок прооперирован и введён в искусственную ому. Его состояние оценивается как тяжёлое. Силовика после оказания медпомощи отпустили домой.

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