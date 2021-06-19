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Происшествия

Неизвестный расстрелял прохожих в Берлине

06:16, 21 июня 2021
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим в районе Веддинг в Берлине. По предварительным данным, злоумышленник произвёл не менее десяти выстрелов, три человека тяжело ранены, сообщает Bild.

Происшествие случилось у бара на Мюллерштрассе, уточняет газета. Стрелок с места преступления скрылся. На данный момент район оцеплен полицией. Улица Мюллерштрассе закрыта.

Накануне два человека погибли в результате стрельбы в немецком городе Эспелькамп. Преступник также успел скрыться.

Как сообщалось ранее, два российских туриста получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в ресторане в Абхазии. Они отдыхали в ресторане вместе с девушками. В какой-то момент один из местных жителей захотел познакомиться с россиянками и начал приставать к ним.

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