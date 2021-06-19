Неизвестный расстрелял прохожих в Берлине

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

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Штормовой ветер оставил без света порядка 50 тысяч человек в Свердловской области. Отключения из-за ветра с порывами до 25 м/с происходят в сетях компаний «Россети», «Облкоммунэнерго», «Региональная сетевая компания», сообщает Министерство энергетики РФ.

Ураган обрывает линии электропередач и валит деревья, которые также рвут провода. Восстановительные работы ведёт 71 бригада, это 232 специалиста и 75 единиц техники. «Мощность отключённых потребителей — 18,85 МВт. Минэнерго...