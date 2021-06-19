Неизвестный расстрелял прохожих в Берлине

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим в районе Веддинг в Берлине. По предварительным данным, злоумышленник произвёл не менее десяти выстрелов, три человека тяжело ранены, сообщает Bild.
Происшествие
Накануне два человека погибли в результате стрельбы в немецком городе Эспелькамп. Преступник также успел скрыться.
Как сообщалось ранее, два российских туриста получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в ресторане в Абхазии. Они отдыхали в ресторане вместе с девушками. В какой-то момент один из местных жителей захотел познакомиться с россиянками и начал приставать к ним.