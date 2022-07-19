Восемь человек пострадали в результате взрыва в Китае

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Восемь человек получили травмы различной степени тяжести в результате частичного обрушения шестиэтажного жилого здания на севере Китая. Инцидент произошёл во вторник, 19 июля, на севере Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. На месте происшествия работают спасатели и полицейские. Начато расследование ЧП.

Ранее стало известно, что в городе Тяньцзинь на севере КНР произошёл взрыв в жилом доме. Это случилось около 07:20 по пекинскому времени (02:20 мск).

Предполагается, что причиной происшествия стала утечка газа.