В Китае в результате взрыва обрушилось жилое здание В Тяньцзине на севере Китая в результате взрыва обрушилось шестиэтажное жилое здание

Фото: Социальные сети

В Китае в результате взрыва частично обрушилось шестиэтажное жилое здание. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошёл в городе Тяньцзинь на севере страны. Не исключены жертвы.

По данным ТВ, взрыв прогремел в 07:20 по пекинскому времени (02:20 мск)

На месте происшествия находятся пожарные, медики, представители полиции.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что взрыв неизвестного вещества произошёл в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. В результате обрушилась межквартирная перегородка. По имеющимся данным, никто не пострадал.