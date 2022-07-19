В Китае в результате взрыва частично обрушилось шестиэтажное жилое здание. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошёл в городе Тяньцзинь на севере страны. Не исключены жертвы.
По данным ТВ, взрыв прогремел в 07:20 по пекинскому времени (02:20 мск)
На месте происшествия находятся пожарные, медики, представители полиции.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что взрыв неизвестного вещества произошёл в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. В результате обрушилась межквартирная перегородка. По имеющимся данным, никто не пострадал.