Взрыв произошёл в жилом доме в Нижнем Новгороде Взрыв произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, эвакуировано 37 человек

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Взрыв неизвестного вещества произошёл в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. В результате обрушилась межквартирная перегородка. По имеющимся данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, данные передаёт ТАСС.

По информации ведомства, инцидент произошёл в 21:20 по московскому времени в квартире многоквартирного пятиэтажного кирпичного дома постройки 1967 года в Ленинском районе города.

По предварительной информации, произошел хлопок неизвестного вещества с последующим обрушением межквартирной перегородки, а также разрушением трех стекол оконных проёмов, — говорится в сообщении.

По информации спасателей, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Из дома эвакуированы 37 человек, включая шестерых детей.

Власти города сообщили об оказании жителям дома всей необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы эвакуировали несколько сотен человек из торгового центра «Речной» после сообщения о «минировании». Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в ТЦ.