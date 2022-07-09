В Москве эвакуировали сотни людей из ТЦ из-за сообщения о «минировании» ТАСС: в Москве эвакуировали сотни людей из ТЦ из-за сообщения о «минировании»

Фото: tcriver.ru

На севере Москвы эвакуировали несколько сотен человек из торгового центра «Речной» после сообщения о «минировании», пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в ТЦ. Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции, а также кинологи.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ «Речной». В настоящее время из здания эвакуированы несколько сотен человек, — рассказал собеседник агентства.

С социальных сетях пользователи сообщают о большом скоплении людей перед зданием торгового центра.

На Москве-реке на большой скорости столкнулись два гидроцикла. В результате аварии пострадал один человек, у него диагностированы переломы, сообщил ранее телеканал «360» со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел в районе улицы Нижние Мневники. При столкновении водители обоих транспортных средств упали в воду. По предварительным данным, один из них получил переломы ребер, ему оказывается медицинская помощь. Состояние второго участника аварии неизвестно.