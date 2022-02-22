Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом на Кубу. Его встретил в аэропорту чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Андрей Гуськов, сообщает ТАСС.

В ходе визита Володина стороны обсудят вопросы сотрудничества между странами, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.

Спикер Госдумы заявил в Telegram-канале, что в течение восьми лет против России и граждан страны действуют санкции. Но если говорить о Кубе, сколько существует независимое государство, столько существует его блокада. Санкции против гордого свободолюбивого народа действуют уже более 60 лет.

По словам спикера Госдумы, в своё время Кубе очень помогал Советский Союз. После его распада республика осталась один на один с вызовами и проблемами. От США её отделяют 180 километров. Кубинцам непросто сохранять суверенитет и независимость.

Нам необходимо развивать отношения, помогать друг другу, — подчеркнул Володин.

Кроме Кубы, председатель нижней палаты на следующий день планирует посетить Никарагуа.

В Гаване и Манагуа у Володина запланированы встречи с руководством стран, в частности с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом и главой Национальной ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом.

МИД Кубы ранее назвал обоснованными требования Москвы к НАТО по безопасности. Дипломаты считают, что Россия имеет право на самооборону, поскольку расширение Альянса к её границам представляет собой угрозу национальной безопасности страны.