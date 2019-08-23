https://static.news.ru/photo/f0e24d8c-c65a-11e9-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Starostenko/Xinhua/Global Look Press

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что обмен удерживаемых на Украине и в России произойдёт. Однако сам он не участвует в переговорах по этому вопросу.

Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего, моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым [помощник президента РФ Владислав Сурков], встретиться с ним, — сказал Волкер в комментарии порталу hromadske.ua в Киеве.

22 августа стали известны имена троих россиян, которых готовят к обмену удерживаемыми лицами. Это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефёдов. По словам их адвоката, это не единственные граждане РФ, которых определили к данной процедуре. Имена и количество других участников пока не разглашаются.

О том, на кого их собираются обменивать, также не сообщается. Однако известно, что 21 августа пятерых граждан Украины, осуждённых в РФ за различные преступления, доставили в СИЗО «Лефортово». Предположительно, чтобы выдать на родину для отбывания наказания.

По данным центра «Мемориал», 20 августа в «Лефортово» приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

16 июля внешнеполитические советники глав государств «нормандского формата» — Украины, России, Германии и Франции — договорились об обмене удерживаемыми лицами. Это должно произойти в течение месяца, сообщил замглавы администрации украинского президента Вадим Пристайко. По его словам, рассматривались форматы «10 на 10» и «15 на 15».

Также в СМИ появилась информация о якобы достигнутой договорённости об обмене по формуле «33 на 33».

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Тогда Украина получила 73 человек и отдала 233.

Ранее, как писал News.ru, омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту взаимодействия по возвращению граждан, удерживаемых на территориях двух стран. Договорённости удалось достичь по итогам консультаций в Москве, писал News.ru.