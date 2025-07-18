Стрелявший по жителям Курской области боец ВСУ получил жесткое наказание Бойца ВСУ Никитченко приговорили к 15 годам за стрельбу по жителям Курщины

Пленный солдат украинской армии Богдан Никитченко, незаконно вторгшийся на территорию Курской области, получил уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет за использование огнестрельного оружия против мирных жителей села Дарьино в регионе, говорится на сайте Следственного комитета. Он нелегально пересек границу РФ в составе вооруженного формирования зимой 2024 года.

Согласно предоставленной информации, военнослужащий ВСУ принимал участие в блокировании населенного пункта и препятствовал эвакуации его жителей. Следствие установило, что Никитченко открывал огонь по солдатам ВС России, а также по гражданским лицам.

Ранее стало известно об утверждении Генпрокуратурой обвинительных заключений в отношении 23 военнослужащих ВСУ, принимавших участие во вторжении в Курскую область. Им инкриминируют осуществление террористического акта, совершенного в составе группы по предварительному сговору. Украинские бойцы незаконно пересекли границу России в период с ноября 2024 года по март 2025-го.