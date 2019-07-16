https://static.news.ru/photo/09a31c2c-a7cd-11e9-92bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова наметили дорожную карту взаимодействия по возвращению домой граждан, удерживаемых на территориях двух стран. Договорённости удалось достичь по итогам консультаций в Москве.

По словам, Москальковой, это даёт основания «надеяться многим и многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернутся в свои дома».

Она уточнила, что омбудсмены приняли решение обратиться к президентам России и Украины с просьбой о помиловании ряда граждан. Конкретные имена, впрочем, названы не были.

Этот вопрос требует очень серьезной проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в вопросе оказания помощи гражданам через институт помилования, — цитирует Москалькову ТАСС .

Днём ранее омбудсмены двух стран встречались в Киеве, где обсудили основные перспективы освобождения соотечественников.

Как ранее писал News.ru, первоначальный список Украины на обмен задержанными оказался втрое длиннее российского. В нём значились 120 имён против 40 в перечне с противоположной стороны. Однако на второй день переговоров Денисова сообщила, что передала Москальковой список из 150 украинских граждан.