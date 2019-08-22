https://static.news.ru/photo/00d08238-c4b0-11e9-bd11-fa163e074e61_660.jpg Максим Одинцов (справа) Фото: РИА Новости

Россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят на Украине юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ.

Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в самое ближайшее время, — сказал ТАСС их адвокат Валентин Рыбин.

16 июля внешнеполитические советники глав государств стран «нормандского формата» — Украины, России, Германии и Франции — договорились об обмене удерживаемыми лицами. Это должно произойти в течение месяца, сообщил замглавы администрации украинского президента Вадим Пристайко. По его словам, рассматривались форматы «10 на 10» и «15 на 15».

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Тогда Украина получила 73 человека и отдала 233.

Ранее, как писал News.ru, омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту взаимодействия по возвращению граждан, удерживаемых на территориях двух стран. Договорённости удалось достичь по итогам консультаций в Москве.