https://static.news.ru/photo/1b3f152a-b9cb-11e9-a48f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Американская дипмиссия в Киеве призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключённых. Особое внимание дипломаты США обратили на состояние здоровья Владимира Балуха и Эдема Бекирова.

Мы глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Россия должна немедленно освободить всех украинских политических заключенных, — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Фермер Балух приговорён к пяти годам колонии за незаконное хранение оружия и взрывчатки. Наказание он отбывает в Торжке, где в очередной раз попал в штрафной изолятор. По словам родственников, состояние здоровья мужчины ухудшается.

Бекиров находится в Cимферопольском СИЗО по делу о крымских татарах. По нему проходят председатель меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, лидер крымско-татарского народа Мустаф Джемилев и директор телеканала ATR Ленура Ислямова.

Бекиров является инвалидом первой группы, у него ампутирована нога с незаживающей раной, болен сахарным диабетом.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей каждого из 18 участников акции у Верховного суда в поддержку крымских татар, ставших фигурантами дела о якобы причастности к запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир». Их сочли виновными в нарушении порядка проведения митинга. Всего было задержано 44 человека, заседания по делам остальных 26 активистов запланированы на август.