Военный эксперт назвал причины уничтожения «азовцев» Зеленским Военный эксперт Ераносян: Зеленский уничтожил «азовцев», чтобы сократить «обменный фонд»

Фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС

Последствия удара по следственному изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке

Президент Украины Владимир Зеленский попытался сократить «обменный фонд» России, уничтожив боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) при обстреле СИЗО в Еленовке, считает военный обозреватель, колумнист Владимир Ераносян. Он убежден, что глава украинского государства возвращает из плена только боевиков нацбата, чтобы повысить свой рейтинг, пишет «ПолитЭксперт».

Добиться желаемого у Украины не получается, поскольку Россия не дает. Москва не станет обменивать преступников, она готова отдавать только бойцов ВСУ или теробороны, — отметил эксперт.

По словам Ераносяна, украинские политики публично демонстрируют борьбу за освобождение «азовцев», но понимают, что их ждет провал. Именно поэтому Зеленский «утилизировал» своих же боевиков обстрелом Еленовки.

Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена. Теперь боевиков могут привлечь к ответственности в качестве пособников, участников и организаторов террористических акций. Членам террористических группировок предусмотрено лишение свободы на срок 10-20 лет, а организаторам терактов от 15 до 20 лет.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил информацию СМИ об обстреле ВСУ СИЗО в Еленовке. Он сообщил, что украинские военные открыли огонь ночью, в результате чего погибли более 50 пленных бойцов ВСУ, 73 получили ранения, а также пострадали восемь сотрудников изолятора.